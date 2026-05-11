Andrea Sempio e la frase intercettata sull' orario del delitto | Era sempre lì a casa alle nove e mezza

Gli inquirenti di Pavia stanno analizzando un nuovo file audio in cui si ascolta Andrea Sempio, l’unico indagato nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una intercettazione ambientale in cui Sempio pronuncia un monologo, e tra le frasi registrate compare quella sull’orario del delitto, in cui afferma che l’individuo era sempre a casa alle nove e mezza. Questa registrazione si aggiunge alle prove raccolte dagli investigatori.

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