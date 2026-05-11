Andrea Sempio e la frase intercettata sull' orario del delitto | Era sempre lì a casa alle nove e mezza
Gli inquirenti di Pavia stanno analizzando un nuovo file audio in cui si ascolta Andrea Sempio, l’unico indagato nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Si tratta di una intercettazione ambientale in cui Sempio pronuncia un monologo, e tra le frasi registrate compare quella sull’orario del delitto, in cui afferma che l’individuo era sempre a casa alle nove e mezza. Questa registrazione si aggiunge alle prove raccolte dagli investigatori.
C'è un altro audio di Andrea Sempio su cui si sono concentrati i pm di Pavia. Si tratta di un'intercettazione ambientale che raccoglie un altro soliloquio dell'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Per la Procura in questo audio il 38enne "sembra riferirsi all'orario.🔗 Leggi su Today.it
CASO GARLASCO, AUDIO CHOC: “ALLE 9.30…” I PM: “SEMBRA INDICARE L’ORA DELL’OMICIDIO”
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E' un audio dell'8 febbraio 2017. Andrea Sempio parlando sempre da solo a voce alta dice: E' successo qualcosa quel giorno (...) era sempre lì a casa (...) però cazzo (...) alle nove e mezza. Una rilettura che oggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco c facebook
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