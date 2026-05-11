In una recente intervista, un conduttore televisivo ha raccontato di aver lavorato a Londra, affermando che all’epoca era possibile ottenere facilmente sostanze stupefacenti e incontri con prostitute attraverso alcuni “bonus” offerti in ambito lavorativo. Ha inoltre dichiarato che a Mtv, durante il suo periodo di attività, si poteva chiedere qualunque cosa, dalle ragazze alla droga, senza restrizioni. La conversazione è stata rilasciata durante il podcast ‘Passa dal Bsmt’.

Parliamo del vodcast Passa dal Bsmt, condotto da Gianluca Gazzoli. E della puntata in cui è stato intervistato Andrea Pezzi, ex vj di Mtv, conduttore televisivo e poi imprenditore nel mondo della comunicazione. Nel corso della chiacchierata, a 48 minuti e 36 secondi, Pezzi racconta del suo periodo a Londra, chiamato da Mtv (siamo nella seconda metà degli anni 90) per condurre alcuni programmi poi trasmessi in Italia. E si sofferma sulle best practices messe in atto da Mtv per assecondare e coccolare le sue star televisive. Pubblichiamo il virgolettato, parola per parola, per essere il più possibili precisi. Dice Pezzi: “Tieni conto che io quando sono arrivato a Londra tu potevi fare quello che volevi a Mtv.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Pezzi e i "bonus" in cocaina e prostitute a Mtv, il conduttore: "Potevi chiedere ciò che volevi, dalle ragazze alla droga"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Federica Pellegrini incinta si “lamenta”, travolta dalle critiche: “Se non volevi figli potevi non farli”Federica Pellegrini è sempre stata un personaggio divisivo e continua a esserlo anche adesso che è uscita dal mondo dello sport ed è entrata a tutti...

“Tutti volevano sottoporsi al test antidroga post-partita, perché potevi bere quanto alcol volevi finché non avevi bisogno di fare pipì!” Gordon Strachan racconta le sue avventure alla Coppa del Mondo in ScoziaSito inglese: La Coppa del Mondo di quest’estate sarà la più grande e la più commerciale mai vista.

Argomenti più discussi: Live In Roma, la sfida dell'Ai: interviste ad Andrea Pezzi e Mariarosaria Taddeo; Andrea Pezzi presenta 'La nostra Odissea': Un viaggio alla riscoperta dell'umano; Il capriolo salvato dai vigili del fuoco; Delitto di Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio al Tribunale di Pavia.

Robot che corrono e suonano, bot che fondano nuove religioni o entrano in guerra. Tra minacce alla democrazia e nuove forme di alienazione lavorativa sul palco di Sky TG24 Live In Roma, l’imprenditore Andrea Pezzi e la professoressa di Oxford Maria Ro x.com

Quanti mazzi? reddit

Andrea Pezzi e l’IA: i superpoteri dell’uomo come antidotoViviamo in un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale sembrano destinate a guidare sempre più ogni aspetto della nostra vita, promettendoci un’efficienza quasi assoluta. Ma come ... quotidianodipuglia.it