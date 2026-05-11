Andrea Pezzi e i bonus in cocaina e prostitute a Mtv il conduttore | Potevi chiedere ciò che volevi dalle ragazze alla droga

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista, un conduttore televisivo ha raccontato di aver lavorato a Londra, affermando che all’epoca era possibile ottenere facilmente sostanze stupefacenti e incontri con prostitute attraverso alcuni “bonus” offerti in ambito lavorativo. Ha inoltre dichiarato che a Mtv, durante il suo periodo di attività, si poteva chiedere qualunque cosa, dalle ragazze alla droga, senza restrizioni. La conversazione è stata rilasciata durante il podcast ‘Passa dal Bsmt’.

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Parliamo del vodcast Passa dal Bsmt, condotto da Gianluca Gazzoli. E della puntata in cui è stato intervistato Andrea Pezzi, ex vj di Mtv, conduttore televisivo e poi imprenditore nel mondo della comunicazione. Nel corso della chiacchierata, a 48 minuti e 36 secondi, Pezzi racconta del suo periodo a Londra, chiamato da Mtv (siamo nella seconda metà degli anni 90) per condurre alcuni programmi poi trasmessi in Italia. E si sofferma sulle best practices messe in atto da Mtv per assecondare e coccolare le sue star televisive. Pubblichiamo il virgolettato, parola per parola, per essere il più possibili precisi. Dice Pezzi: “Tieni conto che io quando sono arrivato a Londra tu potevi fare quello che volevi a Mtv.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Pezzi e i "bonus" in cocaina e prostitute a Mtv, il conduttore: "Potevi chiedere ciò che volevi, dalle ragazze alla droga"
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