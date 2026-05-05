Durante la Coppa del Mondo in Scozia, Gordon Strachan ha raccontato che molti partecipanti desideravano sottoporsi al test antidroga post-partita, perché potevano bere alcol quanto volevano finché non avevano bisogno di fare pipì. La competizione si svolgerà in tre paesi e coinvolgerà 48 squadre, rappresentando la più grande e più commerciale mai organizzata. La fase finale si avvicina, con le squadre pronte a confrontarsi in un torneo che promette di raggiungere nuovi record.

Sito inglese: La Coppa del Mondo di quest’estate sarà la più grande e la più commerciale mai vista. Non solo la competizione è stata estesa a 48 squadre, ma le dimensioni e la portata del torneo, che si svolgerà in tre paesi, raggiungeranno nuovi livelli nelle prossime settimane. Sarà molto diverso dai tornei del passato, quando l’esperienza era meno fluida e raffinata e la capacità di coinvolgere più di una spruzzata di caos. Potrebbe piacerti Gordon Strachan sulle sue avventure in Coppa del Mondo. Strachan ha giocato ai Mondiali del 1982 e del 1986 (Credito immagine: Getty Images) La Scozia non ha partecipato alle ultime sei Coppe del Mondo, e la qualificazione vinta in modo così clamoroso contro la Danimarca l’anno scorso segna la sua prima apparizione da Francia 98.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Tutti volevano sottoporsi al test antidroga post-partita, perché potevi bere quanto alcol volevi finché non avevi bisogno di fare pipì!” Gordon Strachan racconta le sue avventure alla Coppa del Mondo in Scozia

Notizie correlate

Piombino | Fermato alla guida dell'auto, rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato operaio 30enneI carabinieri di Piombino hanno denunciato un operaio 30enne di origini albanesi per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di...

Rosignano: rifiuta di sottoporsi ai test antidroga e in auto nasconde un coltello: denunciataA Rosignano i carabinieri, durante i controlli volti alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno denunciato una 55enne con...