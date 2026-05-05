Tutti volevano sottoporsi al test antidroga post-partita perché potevi bere quanto alcol volevi finché non avevi bisogno di fare pipì! Gordon Strachan racconta le sue avventure alla Coppa del Mondo in Scozia
Durante la Coppa del Mondo in Scozia, Gordon Strachan ha raccontato che molti partecipanti desideravano sottoporsi al test antidroga post-partita, perché potevano bere alcol quanto volevano finché non avevano bisogno di fare pipì. La competizione si svolgerà in tre paesi e coinvolgerà 48 squadre, rappresentando la più grande e più commerciale mai organizzata. La fase finale si avvicina, con le squadre pronte a confrontarsi in un torneo che promette di raggiungere nuovi record.
Sito inglese: La Coppa del Mondo di quest’estate sarà la più grande e la più commerciale mai vista. Non solo la competizione è stata estesa a 48 squadre, ma le dimensioni e la portata del torneo, che si svolgerà in tre paesi, raggiungeranno nuovi livelli nelle prossime settimane. Sarà molto diverso dai tornei del passato, quando l’esperienza era meno fluida e raffinata e la capacità di coinvolgere più di una spruzzata di caos. Potrebbe piacerti Gordon Strachan sulle sue avventure in Coppa del Mondo. Strachan ha giocato ai Mondiali del 1982 e del 1986 (Credito immagine: Getty Images) La Scozia non ha partecipato alle ultime sei Coppe del Mondo, e la qualificazione vinta in modo così clamoroso contro la Danimarca l’anno scorso segna la sua prima apparizione da Francia 98.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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