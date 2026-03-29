Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta, suscitando reazioni e commenti sui social. In alcune sue dichiarazioni, ha espresso di sentirsi criticata e di aver ricevuto commenti negativi riguardo alla sua scelta di avere figli. La nuotatrice, nota per la sua carriera sportiva, ha recentemente lasciato il mondo dello sport e ora è protagonista anche nel settore dello spettacolo.

Federica Pellegrini è sempre stata un personaggio divisivo e continua a esserlo anche adesso che è uscita dal mondo dello sport ed è entrata a tutti gli effetti in quello dello spettacolo. Incinta per la seconda volta - sta per diventare, infatti, mamma bis di un'altra femminuccia - Federica ha scatenato il pubblico dei social con un post su Instagram che ha ricevuto diverse critiche. Ma capiamo bene cosa è successo. Pellegrini ha postato sul suo profilo Instagram un carosello di immagini di lei con pancione mentre è a cena fuori insieme al marito Matteo Giunta. Quello che ha fatto storcere il naso a numerosi utenti non sono state le foto pubblicate ma la frase che ha accompagnato le immagini, una “lamentela” dell'ex nuotatrice. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Federica Pellegrini incinta si “lamenta”, travolta dalle critiche: “Se non volevi figli potevi non farli”

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