Jannik Sinner il più ricco dell’anno! In testa all’ATP Prize Money | sorpasso su Alcaraz e soldi guadagnati in stagione

Jannik Sinner si trova al primo posto nella classifica dei premi in denaro dell’ATP, superando il suo rivale più diretto. La sua posizione si basa sui guadagni accumulati durante la stagione, che lo hanno portato a detenere il record di entrate tra i giocatori. La lista prende in considerazione i premi vinti nei tornei ufficiali e riflette i risultati ottenuti nel corso dell’anno in corso.

Jannik Sinner è balzato al comando dell’ATP Prize Money, la classifica dei premi in denaro elaborata in maniera ufficiale dall’Associazione dei Tennisti Professionisti prendendo in considerazione il valore di tutti gli assegni portati a casa dai giocatori in base ai risultati conseguiti nei singoli tornei. In questa graduatoria non rientrano dunque emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti, poiché gli importi non sono ufficialmente noti e perché sono inerenti ad aspetti che esultano dall’attività in campo. Grazie ai 31.585 euro derivanti dalla semplice partecipazione al Masters 1000 di Madrid (entreranno ufficialmente sul saldo contabile...🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner E Luciano Ligabue Conversazione Ispiratrice Prima Della Finale Contro Alcaraz

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