Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami, aggiungendolo al successo di Indian Wells e completando il Sunshine Double. In finale ha sconfitto Jiri Lehecka con un punteggio di 6-4, 6-4. Con questa vittoria, l’azzurro diventa il 13° atleta nella storia a conquistare consecutivamente i titoli di Indian Wells e Miami nello stesso anno.

Jannik Sinner realizza il Sunshine Double vincendo anche il torneo di Miami dopo Indian Wells. L'azzurro ha battuto in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, diventando il 13° giocatore nella storia a centrare la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno. Ecco le sue parole a fine partita . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Il Sunshine Double? Non ci avrei mai pensato, è incredibile"

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