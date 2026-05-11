Andrea Pellegrino ha migliorato significativamente la propria posizione nel ranking ATP, salendo di 29 posti. La sua presenza al torneo di Roma prosegue con una vittoria importante contro un avversario di alto livello. Il giocatore pugliese, vicino ai 30 anni, ha ottenuto questo risultato dopo aver affrontato diverse partite nel torneo. La sua performance si inserisce nel contesto delle competizioni in corso sulla terra battuta italiana.

L’avventura di Andrea Pellegrino a Roma continua. Il cammino favoloso del pugliese al Foro Italico ha un seguito, grazie all’affermazione contro il n.22 del mondo, Frances Tiafoe. Con lo score di 7-6 (8) 6-1, Pellegrino ha stupito tutti, sciorinando un tennis solido e di qualità al cospetto di un avversario molto più qualificato. Un risultato incredibile che ha dei risvolti nell’attuale classifica mondiale per l’azzurro. Rispetto allo status di partenza, infatti, il tennista tricolore ha guadagnato 29 posizioni rispetto all’aggiornamento di lunedì 4 maggio. Il successo contro Tiafoe l’ha proiettato al n.126 ATP virtuale. Una top-100 che si avvicina, quindi, anche se ora il percorso si fa sempre più in salita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pellegrino guadagna 29 posizioni nel ranking ATP! Balzo eccezionale all’alba dei 30 anni

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