Quante posizioni guadagna Andrea Guerrieri nel ranking ATP? Il gran balzo dopo la vittoria al Challenger di Roma

Andrea Guerrieri ha ottenuto un notevole miglioramento nel ranking ATP grazie alla vittoria nel Challenger 75 di Roma, che ha conquistato partendo dalle qualificazioni. La classifica ufficiale verrà pubblicata lunedì prossimo, dopo la conclusione del torneo Masters 1000 di Madrid. La sua posizione nel ranking è aumentata rispetto alla precedente pubblicazione, ma i dettagli precisi saranno disponibili solo con l’aggiornamento ufficiale.

Andrea Guerrieri scala virtualmente il ranking ATP dopo la vittoria nel Challenger 75 di Roma, ottenuta partendo dalle qualificazioni: la classifica ufficiale, infatti, verrà rilasciata soltanto lunedì prossimo, quando sarà concluso il Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, classe 1998, infatti, essendo partito dal tabellone cadetto, ha incamerato nel complesso 79 punti nel ranking ATP, ma dovrà scartare un torneo da 1 punto (l’ITF M25 di Bolzano 2025) per poter conteggiare il torneo capitolino, guadagnando dunque 78 punti netti. Guerrieri, per effetto di questo risultato balza dal numero 338 al numero 243 virtuale, riscrivendo ovviamente il proprio best ranking, anche se in modo ufficioso, dopo aver guadagnato 95 posizioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Andrea Guerrieri nel ranking ATP? Il gran balzo dopo la vittoria al Challenger di Roma Notizie correlate Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nella classifica ATP? Top15 consolidata, nel mirino il best ranking!Flavio Cobolli comincia a ritrovare un po’ di fiducia dopo alcune settimane sottotono e ottiene finalmente due vittorie consecutive, approdando ai... Flavio Cobolli consolida la top20. Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATPFlavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma...