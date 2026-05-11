Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si sarebbero lasciati | Storia al capolinea

Secondo quanto riportato da un settimanale, la relazione tra l’ex pilota e l’attrice sarebbe terminata. La notizia riguarda una coppia nota nel mondo dello spettacolo e dello sport, e si vocifera di una fine della storia che durava da diverso tempo. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti. La notizia ha fatto il giro del gossip negli ultimi giorni.

Secondo quanto rivelato da "Chi" la relazione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sarebbe arrivata al capolinea.🔗 Leggi su Fanpage.it

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ELODIE E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI LUI BECCATO CON UN VOLTO FAMOSO!

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