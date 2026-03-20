Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono stati visti insieme dopo che l’attrice aveva concluso la relazione con Raoul Bova. La loro frequentazione ha attirato l’attenzione dei media e si vocifera di una crisi tra i due. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione, mentre i rumor continuano a circolare sui social e nelle cronache di gossip.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales ha iniziato a frequentare l’ex di Elodie: il pilota Andrea Iannone. La frequentazione, però, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in “crisi”: la Morales sarebbe impegnata con il lavoro e anche a teatro, e non sarebbe del tutto pronta a legarsi in una relazione esclusiva, a pochi mesi dall’addio a Bova. Rocío Muñoz Morales, la presunta crisi con Andrea Iannone. Tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone la relazione non starebbe procedendo per il “meglio”. Entrambi sono usciti da due addii non di certo facili: la Morales è stata sotto le riflettori della cronaca rosa dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo su Raoul Bova; Iannone, invece, si è lasciato con Elodie senza nemmeno un annuncio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, perché sarebbero già in “crisi”

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