Secondo il settimanale Oggi, Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sarebbero in crisi e mostrerebbero troppo spesso il loro rapporto in pubblico, attirando l’attenzione dei paparazzi. La notizia è stata riportata anche da Il Difforme, che ha condiviso l’indiscrezione. Nessun dettaglio riguardo a cause o motivazioni viene fornito nelle fonti consultate.

Secondo il settimanale Oggi Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono in crisi e ostenterebbero troppo il rapporto a favore di paparazzi Rocio Munoz Morales e Andrea Iannonesono stata la prima coppia di questo 2026. Le loro foto uscite ad inizio gennaio hanno lasciato a bocca aperta, soprattutto perché entrambi venivano da una storia importante che è finita male.Rocio Munoz Morales si è lasciata dopo 15 anni con Raoul Bova, ma soprattutto dove aver avuto due bambine insieme.Andrea Iannone ha rotto con Elodie dopo 4 annied ora lei è felicemente fidanzata con Franceska Nerudini. L’attrice spagnola e il motociclista in un momento di sconforto si sono ritrovati e ben presto sono stati fotografati insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone (già) in crisi: l’indiscrezione

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