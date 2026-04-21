Lavori sulla linea Alessandria-Piacenza modifiche ai treni dal 27 aprile al 17 maggio
Dal 27 aprile al 17 maggio, sulla linea Alessandria-Piacenza, sono previste modifiche ai servizi ferroviari a causa di lavori di impermeabilizzazione del ponte sul torrente Scrivia a Tortona. Le operazioni si protrarranno fino al 18 maggio, influenzando la circolazione ferroviaria in quella zona. Durante questo periodo, alcune corse subiranno variazioni o cancellazioni per consentire lo svolgimento degli interventi.
Impermeabilizzazione del ponte sul torrente Scrivia di Tortona, modifiche alla circolazione per i lavori sulla linea Alessandria Piacenza dal 27 aprile al 18 maggio prossimo. A comunicarlo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).Per consentire l’operatività del cantiere - fa sapere la società -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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