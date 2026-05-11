Ancora un sorriso dal ' 10eLotto' | schedina vincente da 30mila euro nel Ferrarese

Un giocatore del Ferrarese ha vinto 30mila euro con una schedina del 10eLotto nel concorso di venerdì 8. La combinazione fortunata è stata un 8 Oro. La vincita rappresenta un risultato significativo per chi ha scelto di partecipare a questa estrazione. La somma è stata attribuita a un singolo biglietto, che si è rivelato vincente tra le tante giocate effettuate.

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Torna a sorridere il Ferrarese, almeno in relazione ai giochi. Nel concorso del 10eLotto di venerdì 8, infatti, un fortunato giocatore si è assicurato 30mila euro con un 8 Oro. La giocata vincente è stata effettuata in una tabaccheria di via Maestrola, a Cento.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Schedina vincente al '10eLotto' nel Ferrarese: giocatore incassa 15mila euro Leggi anche: Colpo fortunato al Lotto nel Ferrarese: vinti con una schedina oltre 25mila euro Argomenti più discussi: Volontari, il conto amaro: Benzina sempre più cara. Ma la solidarietà resiste; SPETTACOLI VIAGGIANTI, ASSESSORE TRAVAGLI : FIERA DI SAN GIORGIO 2026 GRANDE PARTECIPAZIONE E SUCCESSO PER IL LUNA PARK E IL MERCATO AMBULANTE. GIÀ PROGRAMMATO SOPRALLUOGO PER RIPRISTINO DELL'AREA; Mobilità sostenibile, torna 'By Go Day': una giornata per stare insieme nel nome della bici; In provincia di Ferrara McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS donano 350 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà. Ferrarese morta a 18 anni, il fratello: «Sorridi ancora, piccolo angelo»Ferrara È accusato di omicidio stradale il 32enne, residente in provincia di Ferrara, che era alla guida della Bmw che mercoledì è uscita di strada sulla strada arginale del Po all’altezza di Garofolo ... msn.com