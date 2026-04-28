Schedina vincente al ' 10eLotto' nel Ferrarese | giocatore incassa 15mila euro

Un giocatore del Ferrarese ha vinto 15 mila euro con il ‘10eLotto’ nell’estrazione di lunedì 27 aprile. La vincita è avvenuta presso un punto vendita di via Foro Boario, dove il fortunato ha centrato un ‘8 Oro’. La notizia si aggiunge alle numerose vittorie che si sono susseguite nella zona nel corso delle ultime settimane. La schedina vincente è stata convalidata subito dopo l’estrazione.

Prosegue, senza sosta, la scia di vittorie nel Ferrarese. Nell’estrazione del ‘10eLotto’ di lunedì 27 aprile, infatti, la Dea bendata è tornata a baciare la città: un fortunato giocatore del punto vendita di via Foro Boario ha centrato un ‘8 Oro’, portandosi a casa la cifra di 15mila euro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Gambuti - facebook.com facebook