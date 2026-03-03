Un gruppo di residenti di Tavarnuzze ha manifestato nuovamente il proprio disagio, lamentando che nonostante alcuni interventi, la situazione di degrado rimane invariata. I cittadini hanno espresso insoddisfazione per la mancanza di risposte adeguate alle loro richieste, sottolineando che, pur avendo notato qualche miglioramento, continuano a sentirsi trascurati e in difficoltà nella zona vicino allo stadio.

"Qualcosa è migliorato, ma siamo sempre in una situazione complessa e non troviamo ascolto". Torna a protestare un gruppo di cittadini della zona di Tavarnuzze, dopo la denuncia affidata al nostro quotidiano sulla sensazione di abbandono in cui dicono di sentirsi. La zona dove vivono è quella nell’area attorno allo Stadio Nesi, una zona ad alto tasso abitativo e frequentata da tanti ragazzi e famiglie legate al mondo sportivo. "Dopo l’intervento della Nazione - sottolinea la signora Serena - c’è stato un minimo piccolo cambiamento, ma tutto il resto è andato caduto nel vuoto. Abbiamo provato a chiedere un incontro al Comune di Impruneta, ma senza risposta, solo una semplice ricevuta di ritorno via mail della segnalazione arrivata al destinatario, poi niente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protestano i residenti vicino allo stadio: "Nulla è cambiato, ancora degrado"

