Porto di Ancona Garofalo rilancia l’intermodalità | binari più lunghi alla darsena Marche e dragaggi per navi più grandi

Nel porto di Ancona, il responsabile ha annunciato un rilancio dell’intermodalità attraverso l’estensione dei binari alla darsena Marche e lavori di dragaggio per consentire l’accesso a navi più grandi. A Verona, è stato confermato che sono stati pianificati investimenti e una strategia precisa per sviluppare questa rete logistica, inserendola in un sistema Paese che punta a migliorare i collegamenti marittimi e terrestri.

VERONA - "Una strategia definita e investimenti programmati per lo sviluppo dell'intermodalità nel porto di Ancona, parte di un sistema Paese sempre più impegnato in questo campo". Così il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, intervenendo nel confronto fra i Presidenti Adsp su "Innovazione, visioni e politiche per lo sviluppo dell'intermodalità nazionale", che si è svolto a Let-Expo, fiera internazionale della logistica, organizzata da Alis a Verona. "Per il potenziamento dell'intermodalità puntiamo a rendere sempre più efficiente il Corridoio trasversale fra il porto di Ancona e quello...