I porti italiani sono al centro di un crescente problema ambientale, con molte città lungo la costa che affrontano livelli elevati di inquinamento. Le attività legate alle crociere e ai traghetti contribuiscono a questo scenario, rendendo le aree portuali sempre più critiche dal punto di vista ambientale. La loro importanza economica si scontra con le conseguenze sull’ecosistema locale.

I porti sono infrastrutture fondamentali per l’economia globale, ma anche uno dei punti critici per l’ inquinamento nelle città costiere. Navi da crociera, traghetti e cargo emettono grandi quantità di CO?, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, soprattutto durante le manovre e la sosta in porto. Secondo l’ European maritime transport environmental report del 2025, il trasporto marittimo è responsabile di circa il 14,2% delle emissioni di CO? del settore dei trasporti nell’Ue, con impatti significativi soprattutto nelle aree portuali urbane. Porti: l’impatto sulle città che li ospitano. I porti rappresentano un motore economico per molte città europee: garantiscono occupazione, turismo e commercio internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Porti sempre più inquinati, le città italiane a rischio ambientale tra crociere e traghetti

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