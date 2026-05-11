Ancona Capitale della Cultura 2028 la risposta delle imprese | Confindustria riunisce oltre 80 aziende

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona, con la nomina a Capitale della Cultura 2028, più di 80 aziende hanno partecipato a un incontro organizzato da Confindustria. L’appuntamento ha coinvolto anche il sindaco e l’assessore alla Cultura della città, che hanno discusso delle iniziative in programma. La riunione ha visto la presenza di rappresentanti di diverse imprese locali, tutte pronte a collaborare per l’evento.

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ANCONA - Oltre 80 imprese hanno risposto con entusiasmo alla chiamata di Confindustria Ancona per un incontro strategico con il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore alla Cultura Marta Paraventi. Un momento di confronto ospitato, oggi pomeriggio, nella sede dell’Associazione, interamente.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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