Ancona Capitale della Cultura 2028 la risposta delle imprese | Confindustria riunisce oltre 80 aziende

A Ancona, con la nomina a Capitale della Cultura 2028, più di 80 aziende hanno partecipato a un incontro organizzato da Confindustria. L’appuntamento ha coinvolto anche il sindaco e l’assessore alla Cultura della città, che hanno discusso delle iniziative in programma. La riunione ha visto la presenza di rappresentanti di diverse imprese locali, tutte pronte a collaborare per l’evento.

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