Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028 | l?annuncio che cambia la storia del capoluogo delle Marche VIDEO

Ancona è stata annunciata come Capitale Italiana della Cultura 2028, un riconoscimento che coinvolge un progetto selezionato tra diversi finalisti. Durante l’evento, è stato letto un messaggio che ha ufficializzato la vittoria, sottolineando che tutte le proposte finaliste erano di alto livello. La decisione è stata comunicata pubblicamente con un annuncio che ha suscitato attenzione tra i presenti.

ANCONA - «Tutti i progetti arrivati in finale erano degni di arrivare fino in fondo ma ne abbiamo dovuto sceglierne uno e la città vincente è in questa busta». Il presidente della giuria Davide Maria D'Esario la consegna al ministro Giuli, che la apre. Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il nome risuona chiaro: Ancona - il capoluogo delle Marche - è la Capitale Italiana della Cultura 2028. Un verdetto atteso, carico di tensione fino all’ultimo istante, che ha trasformato l’attesa in festa. Il ministro ha pronunciato il nome della città dorica davanti a una platea col fiato sospeso, mentre la cerimonia veniva seguita in streaming in tutta Italia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. L’annuncio che cambia la storia del capoluogo

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