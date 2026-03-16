Dopo mesi di attesa, sono state consegnate le statuette ai protagonisti del cinema e della moda durante la notte dei premi più prestigiosi. Tra le celebrità presenti ci sono Nicole Kidman, Demi Moore, Anne Hathaway e Emma Stone. La cerimonia ha visto momenti di riconoscimento e applausi, con un pubblico che ha seguito con attenzione le premiazioni e le performance sul palco.

A nd the winner is. Dopo mesi di attesa, premiazioni e gossip, cala il sipario sulla notte più prestigiosa del mondo del cinema (e dell’industria della moda ). Sul tappeto rosso come sul palcoscenico, da Anne Hathaway a Nicole Kidman, gli Oscar 2026 si confermano un appuntamento ad alto tasso di glamour. I colpi di scena più clamorosi della storia degli Oscar X La 98esima edizione degli Academy Awards, dunque, è stata teatro di look scenografici e magnetici, tra creazioni d’alta moda, abiti d’archivio e outfit sopra le righe. Da Demi Moore a Gwyneth Paltrow, da Emma Stone a Jessie Buckley, la battaglia per il titolo di star meglio vestita si è rivelata agguerrita ed entusiasmante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Nicole Kidman a Demi Moore, da Anne Hathaway a Emma Stone

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