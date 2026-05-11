Il fossato economico, noto anche come vantaggio competitivo, si riferisce alla capacità di un'azienda di mantenere nel tempo una redditività superiore alla media del settore. Questa analisi si basa sui bilanci aziendali, che permettono di individuare le strategie e le risorse che contribuiscono alla sostenibilità dei profitti. La definizione di questa differenza permette di capire quali elementi rendono un’impresa più resistente alla concorrenza.

Il concetto di vantaggio competitivo, spesso definito dagli addetti ai lavori come “economic moat” o fossato economico, rappresenta la capacità di un’azienda di mantenere una redditività superiore alla media per un lungo periodo di tempo. Per un investitore, non si tratta solo di trovare una buona società, ma di individuare quelle realtà capaci di proteggere i propri profitti dall’assalto della concorrenza. La lettura attenta dei documenti contabili permette di distinguere tra un successo temporaneo dovuto a una congiuntura favorevole e una superiorità strutturale radicata nel modello di business. Margini di profitto e potere di determinazione dei prezzi Il primo indicatore di una posizione dominante si trova solitamente nel conto economico, specificamente osservando il margine lordo.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Analisi del fossato economico: identificare il vantaggio competitivo nei bilanci

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