Talents Do It Better spiega perché il vero vantaggio competitivo è il talento

In un periodo segnato dalla rapidità dei cambiamenti tecnologici e dalle tensioni geopolitiche, si parla spesso di strategie e innovazione. Tuttavia, un elemento cruciale rimane al centro delle discussioni: il talento umano. In questo scenario, molte aziende stanno rivalutando l’importanza delle competenze e delle capacità dei propri collaboratori come leva principale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato.

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale riscrive le regole del business e i mercati oscillano tra incertezza geopolitica e nuove opportunità, esiste una leva spesso sottovalutata che può fare la differenza tra un’azienda che sopravvive e una che guida il cambiamento: il talento. È questo il messaggio al centro di Talents Do It Better, il nuovo libro di Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth, presentato il 29 aprile a Milano. Il volume, pubblicato da Luiss University Press, nasce dall’esperienza diretta degli autori in contesti internazionali e propone una rilettura radicale del ruolo della leadership nelle organizzazioni contemporanee.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Why Talent Is the Only Real Competitive Advantage

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Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth presentano il nuovo libro "Talents Do It Better" su leadership e innovazione x.com

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