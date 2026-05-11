Anagrafe comunale al collasso | Forte e de Vitiis M5S denunciano il fallimento dell’amministrazione Napoli-De Luca
L’anagrafe comunale si trova in una situazione di grave difficoltà, con numerosi disservizi e ritardi nelle procedure. Due candidati al Consiglio Comunale hanno denunciato pubblicamente il fallimento dell’attuale amministrazione, sottolineando come la gestione del servizio sia ormai al limite. La questione riguarda la perdita di efficienza e le criticità riscontrate nella gestione dei dati anagrafici dei cittadini.
Tempo di lettura: 3 minuti Lorenzo Forte ed Eleonora de Vitiis, candidati al Consiglio Comunale di Salerno del Movimento 5 Stelle, con il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita, intervengono sulla gravissima situazione che stanno vivendo i cittadini salernitani presso gli uffici anagrafe del Comune di Salerno. Negli ultimi anni, l’amministrazione guidata da Vincenzo Napoli e sostenuta politicamente da Vincenzo De Luca ha progressivamente smantellato i servizi anagrafici territoriali, chiudendo quasi tutte le sedi periferiche presenti nei quartieri della città. Sono stati chiusi gli uffici di Fuorni, Ogliara, Fratte, Mariconda, Vestuti e numerosi altri presidi fondamentali che garantivano servizi essenziali ai cittadini.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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