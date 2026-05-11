Anagrafe comunale al collasso | Forte e de Vitiis M5S denunciano il fallimento dell’amministrazione Napoli-De Luca

L’anagrafe comunale si trova in una situazione di grave difficoltà, con numerosi disservizi e ritardi nelle procedure. Due candidati al Consiglio Comunale hanno denunciato pubblicamente il fallimento dell’attuale amministrazione, sottolineando come la gestione del servizio sia ormai al limite. La questione riguarda la perdita di efficienza e le criticità riscontrate nella gestione dei dati anagrafici dei cittadini.

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