Salerno parchi chiusi e degrado al Masso della Signora | la denuncia di Forte Bassano e De Vitiis del M5S

A Salerno, alcuni parchi sono stati chiusi e mostrano segni di degrado, come denunciato da tre membri del Movimento 5 Stelle. La situazione riguarda in particolare il Masso della Signora, un'area pubblica che un tempo accoglieva famiglie e visitatori, ma ora si presenta in condizioni di abbandono. La denuncia evidenzia il mancato mantenimento e la chiusura di alcuni spazi verdi, un tempo frequentati per attività ricreative e sociali.

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Tempo di lettura: 3 minuti C’erano una volta i picnic delle famiglie salernitane, le fotografie di matrimonio affacciate sulle due costiere, i bambini che giocavano nei parchi cittadini e i belvedere vissuti come patrimonio collettivo. Oggi, invece, erba alta, aree interdette, degrado e abbandono raccontano un’altra storia: quella di un verde pubblico lasciato lentamente morire. È la denuncia che arriva da Lorenzo Forte, Nadia Bassano ed Eleonora De Vitiis, candidati al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita, che puntano il dito contro lo stato di incuria di parchi, aree verdi e luoghi simbolo della città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, parchi chiusi e degrado al Masso della Signora: la denuncia di Forte, Bassano e De Vitiis del M5S Notizie correlate Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: soddisfatti Forte e Bassano del M5STempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell’area di Fratte si è registrato un netto miglioramento... Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a Salerno: esultano Forte e Bassano del M5SA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell'area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell'aria. Contenuti di approfondimento Si parla di: Salerno, parchi chiusi e degrado al Masso della Signora: la denuncia di Forte, Bassano e De Vitiis del M5S. Salerno, chiusa al traffico la Tirrena Inferiore in direzione Napoli per incidenteLa Ss 18 Tirrena Inferiore è temporaneamente interdetta al traffico in direzione Napoli, in prossimità della galleria Masso della Signora a Salerno, all’altezza del km 57,700, a causa di un ... ilmattino.it Unfall in der Masso della Signora TunnelDie SS 18 Tirrena Inferiore ist vorübergehend für den Verkehr in Richtung Neapel gesperrt, in der Nähe des Tunnels Masso della Signora in Salerno, auf Höhe des km 57,700, aufgrund eines Unfalls. ilmattino.it