Anagni Entre Flamenco Y poesia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Sabato 16 maggio alle ore 19 continua l aprogrammazione deglie venti del mese di maggio a Casa Barnekow, ad Anagni, con lo spettacolo ENTRE FLAMENCO Y POESIA, un viaggio tra istinto ed emozione, dove musica, danza eparola si intrecciano in un unico respiro.In scena, chitarra, percussioni, voce e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo
Notizie correlate
Poesia viva: gruppo di lettura sulla poesia contemporaneaPoesia Viva è il nuovo gruppo di lettura sulla poesia contemporanea italiana che si terrà una volta al mese alla Legatoria Prampolini.
Leggi anche: Megan Montaner torna su Canale 5 con Entre Tierras