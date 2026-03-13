Poesia viva | gruppo di lettura sulla poesia contemporanea

Poesia Viva è un nuovo gruppo di lettura dedicato alla poesia contemporanea italiana, che si svolge una volta al mese presso la Legatoria Prampolini. L'iniziativa coinvolge appassionati e lettori interessati a scoprire e discutere le opere di autori attivi nel panorama attuale. L'incontro si concentra sulla lettura e analisi di testi moderni, offrendo uno spazio di confronto diretto tra partecipanti.

Poesia Viva è il nuovo gruppo di lettura sulla poesia contemporanea italiana che si terrà una volta al mese alla Legatoria Prampolini. Ci incontreremo una volta al mese in libreria per discutere e confrontarci intorno ad una raccolta di poesie e ad un autore ogni volta diverso in un viaggio intorno ai maggiori poeti italiani contemporanei. Inizieremo con il primo incontro giovedì 19 marzo dedicato a Fiumi nefrite vortici di Fabio Pusterla (Marcos y Marcos, Milano 2025), poeta e critico letterario svizzero di lingua italiana, classe 1957. Per partecipare occorre solo acquistare una copia del libro alla Legatoria Prampolini in via Vittorio Emanuele III, 333 a Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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