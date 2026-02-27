Elezioni suppletive in Uk | cade il muro rosso a Manchester vincono i Verdi Batosta per i laburisti il premier Starmer in crisi

Nelle recenti elezioni suppletive nel Regno Unito, i Verdi hanno ottenuto una vittoria in un collegio storicamente governato dai laburisti, segnando un cambiamento significativo nel panorama politico locale. La sconfitta dei laburisti ha suscitato molte reazioni tra gli osservatori, mentre il premier si trova a dover affrontare nuove sfide politiche. La vittoria ha attirato l’attenzione sulla direzione futura dei partiti principali.

Terremoto politico nel Regno Unito. I Verdi hanno vinto le elezioni parlamentari suppletive nel collegio di Gorton and Denton, tradizionale roccaforte del cosiddetto 'muro rosso' dell'Inghilterra del nord, nella Greater Manchester. Un duro colpo per il primo ministro Keir Starmer e per il Partito Laburista, scivolato addirittura al terzo posto. La candidata dei Verdi Hannah Spencer è stata dichiarata vincitrice con 14.980 voti. Matthew Goodwin del partito di estrema destra Reform UK ha ottenuto 10.578 voti. La candidata laburista Angeliki Stogia ne ha ricevuti 9.364. Il risultato illustra un panorama politico britannico sempre più frammentato, dominato per decenni dai partiti Laburista e Conservatore.