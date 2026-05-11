Durante le prossime elezioni amministrative, un gruppo di organizzazioni ha annunciato il sostegno a 12 candidati che si concentrano su temi come la riduzione delle disuguaglianze, la giustizia sociale e ambientale. Questi candidati sono stati scelti per promuovere politiche che affrontano le problematiche di equità e sostenibilità, con l’obiettivo di portare avanti un cambiamento concreto nelle rispettive comunità. La scelta è stata motivata dall’orientamento di mettere al centro dell’azione politica questi argomenti.

Al centro dell’azione politica mettono la lotta alla disuguaglianze e la giustizia sociale e ambientale. Per questo la campagna Facciamo Eleggere, promossa anche quest’anno dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Ti Candido, sostiene alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 12 candidati: tre sono aspiranti sindaci e 9 aspiranti consiglieri comunali. I candidati, o come li definisce il Forum “agenti di cambiamento”, sono 7 uomini e due donne da otto regioni diverse: cinque di loro sono under 30. Si tratta di Felice Addario, Stefano Ambrosini, Marco Corsetti, Anna Pia De Veredicis, Silvia Franzini, Irene Fucà, Cristina Genna, Lorenzo Gennari, Davide Saponaro, Abdoulaye Sow, Alessandro Spaziani e Beatrice Zippo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amministrative, il Forum disuguaglianze sostiene 12 candidati: “Mettono al centro giustizia sociale e ambientale, sono agenti di cambiamento”

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