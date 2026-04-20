Il tema della giustizia ambientale al centro del recupero della Terra dei Fuochi

Durante il X Convegno Nazionale ANGAM, dedicato alla sostenibilità e allo sviluppo del Mezzogiorno, si è parlato della bonifica delle aree contaminate e della gestione dei rifiuti come priorità per un futuro più sostenibile nel Sud Italia. L’evento ha affrontato temi legati ai cambiamenti climatici e alle strategie per promuovere un modello di economia circolare. La discussione si è focalizzata sulla richiesta di interventi rapidi per il recupero ambientale delle zone colpite.

Durante il X Convegno Nazionale ANGAM, dedicato alla sostenibilità e allo sviluppo del Mezzogiorno dal titolo “Climate Change, bonifiche, rifiuti: quali strategie per uno sviluppo sostenibile del Mezzogiorno per un’Italia circolare”, è emersa con forza la necessità di accelerare la transizione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate “Criminali senza scrupoli”, lo Stato si riprende 205 milioni di euro dei fratelli Pellini per il disastro ambientale nella Terra dei FuochiLo Stato si è così riappropriato di quanto restituito due anni fa, per un vizio formale, agli imprenditori responsabili di uno dei peggiori disastri... Terra dei fuochi, visita della commissione parlamentare sulla DomizianaSi è svolto un sopralluogo alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della Struttura del Commissario Unico di Governo per la bonifica delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Legalità e memoria a Orta Nova: va in scena La Terra :: Segnalazione a Foggia; Nello Rossi: La giustizia non è un potere da allineare; Leone XIV in Camerun: il mondo ha sete di pace, basta guerre!; Festival della pace:democrazia, giustizia e futuro. Democrazia, giustizia e futuro: questo il tema del Festival della Pace 2026La prossima edizione si terrà a Brescia dal 13 al 29 novembre. Chiamata ad associazioni, enti e istituzioni per partecipare attivamente alla costruzione del programma: adesioni entro il 17 luglio. quibrescia.it Giustizia e pace in Terra Santa, incontro ad Arezzo con il cardinale Pierbattista PizzaballaArezzo, 21 gennaio 2026 – Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Rondine Cittadella della Pace e Caritas diocesana hanno il piacere di invitare la cittadinanza all’evento Giustizia e Pace in Terra ... lanazione.it Una lingua di terra che separa il mare del Poetto dallo stagno di Molentargius: il litorale in tutta la sua bellezza! Foto: Instagram/francy_murroni - facebook.com facebook Flavio Cobolli SCONFITTO in finale a Monaco di Baviera: a trionfare è lo statunitense Shelton, che vince il suo 5° titolo ATP, il 2° su terra e il 3° in un '500', che diventa il 1° statunitense a vincere un titolo su terra che non sia di categoria '250' da Agassi (Roma x.com