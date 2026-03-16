referendum giustizia giudice al centro sociale per spingere il no

Un giudice ha partecipato a un incontro al centro sociale per sostenere il No al referendum sulla giustizia. L’evento si è svolto al Magazzino 47 e ha coinvolto il magistrato Luciano Ambrosoli, suscitando reazioni e discussioni tra chi si oppone alla campagna referendaria. La partecipazione del giudice ha attirato l’attenzione e alimentato le polemiche sulla manifestazione.

Il referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo sta facendo emergere i paradossi della sinistra italiana in tutta la loro assurdità di Francesca Galici – Gli antagonisti del sistema, i sostenitori dell’anarchia, si stanno impegnando in queste settimane in una appassionata campagna elettorale per il referendum, ovviamente per il “no”, come suggerisce la sinistra istituzionale. In gran parte dell’Italia ci sono state manifestazioni contro il governo e per il “no” che hanno visto schierati centri sociali, anarchici e tutte le sigle della sinistra antagonista, compresi i collettivi studenteschi. È una mobilitazione generale nel Paese quella della sinistra antagonista, che trova spazio anche a Brescia, dove a mobilitarsi per “no” è anche il centro sociale “Magazzino 47”, ben noto in città per le sue manifestazioni agitate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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