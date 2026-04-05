A tre settimane dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana ha condiviso a Verissimo i momenti finali del suo rapporto con la madre. Ha riferito che, poco prima che la donna lasciasse la casa, le aveva detto di essere pronta, ma un’ora dopo se ne era andata. La testimonianza, raccolta nel salotto televisivo durante la puntata pasquale, rivela le ultime parole e i sentimenti vissuti in quei giorni.

Cosa ha raccontato la figlia di Enrica Bonaccorti a Verissimo?. A tre settimane dalla scomparsa di Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana sceglie il salotto di Verissimo, nella puntata pasquale, per raccontare, con lucidità e dolore, gli ultimi giorni vissuti accanto alla madre. Un racconto intenso, senza filtri, che restituisce la dimensione più intima di un addio. “ Sono sospesa, sono piena di lei ”, dice. Una frase che racchiude tutto: l’assenza e la presenza insieme, il vuoto e la memoria che resta. L’emorragia improvvisa e il ricovero: cosa è successo il 18 febbraio. Tutto inizia all’improvviso, il 18 febbraio. Un’emorragia, la corsa in ospedale, l’operazione d’urgenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Le ho detto che ero pronta, un’ora dopo è andata via’, il racconto straziante degli ultimi istanti di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, Mara Venier: “Ero tranquilla ma invece è andata così”Enrica Bonaccorti e Mara Venier erano legate da un rapporto profondo e stretto, avevano anche trascorso l'ultimo Natale insieme.

Enrica Bonaccorti morta, quando a La Confessione raccontò della “spinta” fuori dalla Rai: “Dissi che ero incinta, è successa una tragedia”Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che ha spezzato i suoi sogni, riproponiamo l’intervista...

Temi più discussi: Non ci siamo persi, con lei non è mai finita: l'ultimo abbraccio di Enrica Bonaccorti con l'amico Renato Zero; Grande Fratello VIP: Scintille tra Raimondo e Giovanni Video; Sei un cogli*ne Giovanni, una testa di c***o: Simona Ventura si infuria con il marito, ma è su Scherzi a parte; Valeria Marini lascia il fidanzato: Ho detto no alla sua richiesta. E perdona Nino Frassica.

Enrica Bonaccorti, il tumore al pancreas che l'ha uccisa: la chiusura dopo la diagnosi, il fallimento delle cure, i sintomi. «Non c'è speranza»Negli ultimi mesi la presentatrice aveva raccontato pubblicamente la malattia e le cure, parlando senza filtri della paura, della fragilità e della difficoltà La conduttrice televisiva Enrica ... leggo.it

Enrica Bonaccorti morta di un tumore al pancreas, la stessa malattia di Eleonora Giorgi. La diagnosi e le interviste in tv: Non ho tantissime speranze, ma non sono disperataLa conduttrice ha lottato contro un tumore inoperabile, la stessa malattia di Eleonora Giorgi. Non ho tante speranze ma non sono disperata ... ilfattoquotidiano.it

L’omaggio di Renato Zero alla sua grande amica di tutta la vita, Enrica Bonaccorti: “Tutto è silenzio. E comprendo che da adesso dovrò sbrigarmela da solo. Eppure, quanto di te mi resta dentro e addosso. Quanta bellezza che ti porti via” #Verissimo facebook

A Roma è stato il giorno dell’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, conduttrice e attrice scomparsa il 12 marzo. I funerali si sono svolti nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo shorturl.at/D89RJ x.com