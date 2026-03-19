Rivive a Margherita di Savoia Bt la spartizione del mare per la pesca della seppia

A Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, si è svolta una cerimonia dedicata alla “spartizione del mare” per la pesca della seppia. Durante l’evento, Capacchione di Asba ha commentato che si tratta di un momento da valorizzare, caratterizzato da un rito esclusivo che richiama tradizioni legate alla pesca. La manifestazione ha richiamato l’attenzione di pescatori e appassionati del settore.

Capacchione, Asba: «Un cerimoniale esclusivo, da valorizzare. Ora ci prepariamo al dodicesimo Festival internazionale dell’Aquilone, anticipato il 23 aprile da un concerto con musicisti di Salisburgo» Margherita di Savoia, 19 marzo 2026 – A Margherita di Savoia (Bt) si è svolto oggi, come ogni 19 marzo, a Porto Canale una cerimonia plurisecolare, che ha coinvolto i pescatori locali. Si tratta della procedura (ormai in disuso) che mirava all’assegnazione delle aree per la pesca della seppia. A voler conservare la memoria dell’antica pratica con cui avveniva la “spartizione del mare” è stata Asba (Associazione Stabilimenti Balnerari di Margherita di Savoia). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rivive a Margherita di Savoia (Bt) la “spartizione del mare” per la pesca della seppia Articoli correlati Margherita di Savoia: la vera storia della Pizza più amataUn viaggio tra leggende borboniche, antichi documenti e sfide digitali per scoprire come un piatto povero sia diventato il simbolo del mondo L’aroma... Seppia con piselli e fritto misto: il sapore dell'Adriatico protagonista alla Sagra della SeppiaNon è primavera, a Pinarella, senza il profumo di seppia che si diffonde nell’aria e richiama famiglie, curiosi e buongustai.