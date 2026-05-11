Jannik Sinner ha conquistato la vittoria nel suo primo match a Roma, battendo Sebastian Ofner. Durante i primi turni, il tennista italiano ha mostrato una certa difficoltà nel trovare il ritmo, limitandosi a giocare a una velocità più bassa e provando diverse soluzioni quando possibile. La partita si è conclusa con un risultato positivo per Sinner, che ha affrontato l’avversario con un approccio che ha incluso alcune variazioni di gioco.

La vittoria al debutto di Jannik Sinner a Roma sull’austriaco Sebastian Ofner e la rocambolesca sconfitta della campionessa uscente del Foro Italico Jasmine Paolini contro la belga Elise Mertens sono alcuni dei temi trattati nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Ofner ti consentiva di scambiare profondo, con un buon servizio. Classico Sinner da primi turni, che da tre partite a questa parte non concede palle break. L’Italia stabilisce il record di sei italiani al terzo turno (poi sette con Pellegrino, ndr). Mi ha stupito Bellucci per come ha aggredito la partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner non va oltre la terza marcia nei primi turni. Quando può, sperimenta”

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Se ve la siete persa, recuperatela! L’ipocrisia non è di casa a THE FOX Con un grande @max_ambesi in purezza e gli annoiati @ddn10_ @Britaly86 @danieleminerva Sigla! #Sinner #InteBNL x.com