Sinner e il sorteggio dell’ATP di Indian Wells 2026 | chi sperare di evitare nei primi turni

Il sorteggio dei tabelloni principali del Masters 1000 di Indian Wells si avvicina, generando interesse tra gli appassionati di tennis. Sinner, tra i protagonisti del torneo, aspetta di conoscere i suoi avversari nei primi turni. La giornata di estrazione determinerà le partite che si giocheranno nelle fasi iniziali, mentre i giocatori si preparano ad affrontare l’evento californiano.

Sale la febbre per il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del Masters 1000 di Indian Wells. La cerimonia è in programma alla mezzanotte italiana di martedì 3 marzo e definirà il percorso dei protagonisti nel deserto californiano. Le teste di serie saranno stabilite in base al ranking ATP di lunedì 2 marzo, classifica che vedrà comunque Jannik Sinner al numero 2. Il meccanismo del sorteggio segue uno schema preciso. Dopo aver collocato in tabellone tutti i giocatori non testa di serie, il numero 1 del seeding viene inserito nella parte alta e il numero 2 in quella bassa. A quel punto si procede con l’ estrazione delle teste di serie numero 3 e 4, per stabilire chi presidierà il secondo e chi il terzo quarto del draw. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorteggio ATP Indian Wells 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Le insidie da evitareSi proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.

