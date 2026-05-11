Amazon introduce i video verticali su Prime con Clips

Amazon ha annunciato l’introduzione di video verticali su Prime attraverso la funzione Clips. Questa novità segue la crescente popolarità del formato verticale, reso noto dal successo di piattaforme come TikTok. La scelta di integrare questa modalità si inserisce in un tentativo di adattarsi alle tendenze di fruizione dei contenuti, che sempre più spesso preferiscono formati ottimizzati per la visualizzazione sui dispositivi mobili.

(Adnkronos) – L'inarrestabile ascesa del formato verticale, consacrato dal successo globale di TikTok, ha definitivamente varcato i confini dei social network per riscrivere le regole dei servizi di streaming. Se il 2026 si è aperto con le sperimentazioni di Disney+ e il lancio di un dedicato da parte di Netflix, l'ingresso di Amazon nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Prime Video introduce un feed di video verticali all'interno della propria applicazione per iPhone. La nuova funzione Clips permette agli utenti di visualizzare contenuti in formato breve. #primevideo #streaming kiro.it/RUoPp x.com

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