Sportface domani sbarca su Amazon Prime Video | ecco il palinsesto del 7 aprile

Domani Sportface debutta su Amazon Prime Video con un palinsesto vario e ricco di contenuti dedicati allo sport. La programmazione include storie, approfondimenti e momenti di intrattenimento, offrendo uno sguardo differente su temi sportivi. L’evento segna l’ingresso ufficiale della piattaforma in questo settore, con una proposta che mira a coinvolgere gli appassionati attraverso diverse modalità di narrazione.

Con questo debutto su Amazon Prime Video, Sportface inaugura un progetto editoriale che unisce narrazione, approfondimento e spettacolo, portando in streaming storie di atleti, discipline e valori sportivi. Dai documentari alle serie originali, passando per film iconici e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport mondiale, il palinsesto si presenta come un viaggio completo tra emozioni, sacrifici e grandi imprese. Mente, corpo, tecnica, strategia. Nello sport di alto livello ogni aspetto è fondamentale, sin da quando si è bambini. Preparare un’Olimpiade è quanto di può complesso possa esistere per un atleta e proprio per questo il ruolo dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI può fare la differenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ufficiale: Sportface sbarca su Amazon Prime con Digital United StudioSportFace, Amazon Prime e Digital United Studios insieme per lo sport live: dal 7 aprile gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST...

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