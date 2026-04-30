Chasing Perfection – Inside The Cross Battle su Amazon Prime Video il 5 maggio

Il documentario di European Gymnastics, disponibile su Volare TV — canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV — debutta su Amazon Prime Video martedì 5 maggio alle 21:25. La nostra Sofia Raffaeli si racconta, le capitane bulgare Ivanova e Stoyanov aprono le porte del loro mondo. Martedì 5 maggio alle ore 21:25, Amazon Prime Video manda in onda per la prima volta “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle”, il documentario prodotto da European Gymnastics, già disponibile su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV. Un appuntamento da non perdere per chi vuole andare oltre la pedana e scoprire il volto più intimo della ginnastica ritmica.🔗 Leggi su Sportface.it

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