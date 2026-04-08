Dopo la partita tra Carrarese e Spezia, due ultras sono stati arrestati a seguito di scontri con le forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto lunedì 6 aprile davanti al centro sportivo 'Bruno Ferdeghini’, dove circa cinquanta tifosi spezzini si erano radunati per contestare la squadra e la dirigenza al ritorno dalla trasferta. La tensione si è tradotta in azioni violente che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia.

La Spezia, 8 aprile 2026 - Tensione e violenza al termine di Carrarese-Spezia, lunedì 6 aprile, quando un gruppo di circa cinquanta ultras spezzini si è radunato davanti al centro sportivo 'Bruno Ferdeghini” con l’intento di contestare squadra e dirigenza al rientro dalla trasferta. La situazione è rapidamente degenerata in scontri con la Polizia di Stato, intervenuta per impedire ai tifosi di raggiungere i giocatori. Spezia contestato dagli ultras, lanciati sassi e fumogeni: feriti dieci poliziotti "Usati aste e bastoni”. Secondo quanto ricostruito dalla Questura della Spezia, il gruppo ha agito con particolare aggressività, utilizzando aste, bastoni, oggetti contundenti e materiale pirotecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la polizia

Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e SpeziaMassa Carrara, 5 aprile 2026 – Un vescovo tra gli ultras, nel cuore più caldo dello stadio.

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