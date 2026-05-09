Scontri davanti lo stadio dopo Pescara Spezia | una decina di agenti di polizia rimasti feriti
Dopo la partita tra Pescara e Spezia allo stadio Adriatico Cornacchia, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Durante gli incidenti, circa dieci agenti del reparto mobile sono rimasti feriti. La polizia ha riferito di momenti di tensione e di interventi per sedare gli scontri che si sono verificati nelle immediate vicinanze dello stadio. Non sono stati segnalati danni a persone o cose oltre agli agenti feriti.
Sono una decina gli agenti del reparto mobile della questura di Pescara rimasti feriti a seguito degli scontri avvenuti a margine della partita di calcio Pescara Spezia allo stadio Adriatico Cornacchia. Alcuni tifosi, al termine del match che ha sancito la retrocessione in serie C del Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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