Alternativa Comune | Ridisegnare una città che apprezzi la lentezza

Alternativa Comune propone di ripensare la città puntando sulla valorizzazione dei tempi lenti, contrastando la frenesia quotidiana. La proposta, presentata in un incontro pubblico, suggerisce interventi concreti per favorire spazi dedicati alla quiete e alla socialità. Le idee sono state illustrate da rappresentanti dell’associazione, che hanno sottolineato l’importanza di un approccio diverso alla mobilità e all’uso degli spazi pubblici.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – “La trasformazione del nostro spazio urbano è un’urgenza vitale. Il confronto con la FIAB e con l'Ardita di ieri pomeriggio al CAS di Villa Severi ha fatto comprendere come l’attuale gestione della mobilità dolce sia un mosaico infranto, un reticolo ostile che ha dimenticato il passo dell'essere umano per rispettare esclusivamente quello dei motori" sono le parole di Alternativa Comune. “Dobbiamo ribaltare la prospettiva, rimettendo la persona, il suo corpo e il suo tempo al centro della scena urbana e questa visione parte inevitabilmente dalla sicurezza infrastrutturale. Non possiamo più elemosinare tutele con qualche striscia di vernice sbiadita, lasciando la ciclabilità confinata a monconi pericolosi gettati in pasto al traffico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alternativa Comune: “Ridisegnare una città che apprezzi la lentezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Leggi anche: Alternativa Comune per una città a misura di fragilità Leggi anche: «Tutte le strade verso una città vivibile», la passeggiata di Alternativa Comune Argomenti più discussi: Arezzo ed una nuova visione di città; Roberto Matta candidato sindaco a Quartu; Alatri, la scossa del Pd: Ora costruiamo l’alternativa; I lavori di Pedemontana. Chiusure, disagi e firme. Le tirate dell'incantesimo di reincarnazione nel mondo dei sogni. Il DM vuole ridisegnare ora che siamo svegli, i giocatori vogliono mantenere la razza. reddit