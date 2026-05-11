Alternativa Comune per una città a misura di fragilità

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 maggio si è svolta una passeggiata organizzata da Alternativa Comune, un evento che ha messo in evidenza come la città non sia ancora adeguatamente strutturata per accogliere persone con diverse esigenze e fragilità. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti del movimento, mettendo in discussione l'accessibilità e l'inclusione degli spazi pubblici. La giornata ha evidenziato la necessità di interventi mirati per rendere l’ambiente urbano più accessibile a tutti.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . «La passeggiata dell’8 maggio è stata la dimostrazione che la nostra città non è ancora pensata per accogliere la persona nella sua totalità di fasi, abilità e fragilità. Progettare secondo i criteri dell’Universal Design non significa fare un favore caritatevole a una minoranza, né intervenire con "manutenzione straordinaria" solo quando le proteste si alzano. Al contrario, significa smettere di considerare l’accessibilità come un onere economico per intenderla come una qualità intrinseca e imprescindibile del tessuto pubblico. Abbattere una barriera architettonica o sensoriale è un beneficio per tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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