Alternativa Comune per una città a misura di fragilità

Il 8 maggio si è svolta una passeggiata organizzata da Alternativa Comune, un evento che ha messo in evidenza come la città non sia ancora adeguatamente strutturata per accogliere persone con diverse esigenze e fragilità. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti del movimento, mettendo in discussione l'accessibilità e l'inclusione degli spazi pubblici. La giornata ha evidenziato la necessità di interventi mirati per rendere l’ambiente urbano più accessibile a tutti.

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