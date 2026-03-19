lidl assume con i recruiting day i profili richiesti e come candidarsi

Lidl ha avviato una serie di recruiting day per trovare nuovi dipendenti da inserire nei punti vendita e nei centri logistici. La catena di supermercati tedesca sta cercando candidati per diverse posizioni e ha pubblicato le modalità di candidatura sul proprio sito ufficiale. La campagna di assunzioni si concentra sull’assunzione di personale per la stagione estiva.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, Lidl, la nota catena di supermercati discount di origine tedesca, ha aperto una nuova campagna di reclutamento per inserire personale nei propri punti vendita e centri logistici. L’iniziativa mira a coprire posti temporanei e a tempo pieno, in particolare per chi può lavorare su turni e nei week-end, rispondendo alle esigenze stagionali e alle aperture di nuove filiali. Si cerca personale anche alla prima esperienza. Lidl è presente in Italia dal 1992 e conta oggi centinaia di supermercati su tutto il territorio nazionale. L’azienda è nota per la qualità dei prodotti a basso prezzo e l’organizzazione interna, che prevede una rete efficiente di punti vendita, centri logistici e sedi centrali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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