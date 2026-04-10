Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavori

A partire da questa sera a mezzanotte e fino alle 15 di domenica 12 aprile, sui tratti ferroviari tra Roma e Firenze saranno effettuati interventi per attivare il sistema ERTMS, che comportano la sospensione del traffico ferroviario. La misura riguarda sia le linee ad alta velocità che quelle convenzionali, interessando le corse di questo fine settimana. La circolazione rimarrà interrotta nel periodo indicato per consentire i lavori di aggiornamento.

Prenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle 15 di domenica 12 aprile. Lo ricorda Fs precisando che l’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze. L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stop ai treni alta velocità tra Roma-Firenze nel weekend per lavori Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. Treni alta velocità Roma-Firenze, stop nel weekend 11-12 aprile: cosa succede e perché cambia tutto(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta... Stop ai treni veloci sulla linea Roma Firenze nel weekend Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Weekend di passione per i viaggiatori, stop ai treni sulla Roma-Firenze e disagi a cascata; Roma-Firenze, caos treni nel weekend: cancellazioni e ritardi per lavori anche all'Alta Velocità. Roma-Firenze, stop all’alta velocità per i lavori sulla tratta: ecco quando. I treni sospesiCircolazione sospesa a causa dei lavori di attivazione dell'Ertms, sistema standard europeo di sicurezza e segnalamento ferroviario. Ecco quando riprenderanno a circolare i treni ... quotidiano.net Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprileWeekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze ... adnkronos.com Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook Trevisani: “Non scordo primo tempo di Inter-Roma, era come Firenze. Per questo a Como…” x.com