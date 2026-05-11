Alpini numeri record a Genova | 90mila Penne nere 400mila presenze E loro festeggiano con l’Inno di Maradona video

A Genova si sono conclusi i tre giorni della 97esima adunata nazionale degli Alpini, con circa 90mila Penne nere presenti e 400mila persone che hanno partecipato agli eventi. Durante la manifestazione, gli alpini hanno celebrato con l’Inno di Maradona, come mostrato in un video diffuso sui social. Al termine della manifestazione, il Comune ha pubblicato i primi dati ufficiali sull’attività della macchina comunale durante l’evento.

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A conclusione della 97esima adunata nazionale degli Alpini che si è svolta a Genova il Comune ha diffuso i primi numeri parziali dell’attività della macchina comunale, nei tre giorni di manifestazione. Che sono da record. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, sono state superate le 400mila presenze in città. Nella giornata di ieri hanno sfilato circa 80mila tra alpine e Alpini. Una media giornaliera di 500 agenti della polizia locale ha presidiato 400 varchi h 24 nei tre giorni dell’adunata. Nei tre giorni dell’evento, la protezione civile ha garantito due presìdi fissi a Brignole e in piazza Principe. Il servizio è stato ulteriormente potenziato con un’attività straordinaria dedicata alla gestione dei deflussi, con un presidio aggiuntivo nelle stazioni della metropolitana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alpini, numeri record a Genova: 90mila Penne nere, 400mila presenze. E loro festeggiano con l’Inno di Maradona (video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adunata da record per le "penne nere": 400mila alpini hanno conquistato GenovaUn inizio in salita, un finale da record per l'onda delle 'penne nere' che conquista Genova: si chiude tra gli applausi e anche con un pizzico di... Adunata Alpini, scatta l'operazione sicurezza: ecco come Genova gestisce l’invasione delle Penne NereAmpio dispiegamento di forze, a partire dalla mattinata di venerdì 8 maggio, per garantire la sicurezza durante la 97esima Adunata degli Alpini, in...