Negli ultimi mesi si parla frequentemente di Alpine Divorce, un termine che compare spesso nelle cronache. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni pubbliche. La questione riguarda un procedimento legale che coinvolge diverse parti e ha avuto ripercussioni anche sui media nazionali. Le notizie si concentrano sugli sviluppi giudiziari e sulle modalità con cui si svolge il processo.

Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di Alpine Divorce, e ancora più spesso lo troviamo in notizie di cronaca. Letteralmente significa “divorzio alpino”, ma non è una forma di divorzio chic tra le montagne, l’Alpine Divorce è una particolare forma di violenza relazionale, che consiste nel lasciare intenzionalmente il o la partner in un contesto pericoloso. I numeri che stanno emergendo ci dicono che solitamente chi abbandona è l’uomo e chi viene abbandonata è la donna. Non è una semplice separazione, ma un gesto di dominio che si costruisce e si legittima su uno squilibrio evidente di competenze ed esperienza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alpine Divorce: chiamarlo ‘divorzio’ è già parte del problema

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