Galante racconta Spalletti | Puoi chiamarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte lo troverai sempre sveglio Quando rientra dalle trasferte…

Un ex difensore ha descritto Luciano Spalletti, attuale tecnico della Juventus, sottolineando che si può chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte, e lo si trova sempre sveglio. Ha aggiunto che, al rientro dalle trasferte, Spalletti è disponibile e attento, senza specificare altri dettagli sulla sua routine o comportamenti. La conversazione è avvenuta in un’intervista o conversazione informale, senza ulteriori riferimenti.

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