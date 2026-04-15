Franco Colapinto si trova in una situazione di incertezza riguardo al suo futuro in Formula 1 a causa di un nuovo problema con il team Alpine. La questione riguarda questioni contrattuali e di performance, che hanno portato a interrogativi sulla sua permanenza nel team. La situazione si aggiunge alle difficoltà già incontrate dal pilota nel corso della stagione, alimentando discussioni sul suo percorso nel campionato mondiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Franco Colapinto si trova sotto pressione dall’Alpine per mantenere il suo sedile in Formula 1 per il 2026. L’atmosfera nel team di Enstone è diventata più tesa, poiché emergono diverse problematiche relative alle prestazioni dell’argentino. Colapinto ha preso il posto di Jack Doohan sei gare dopo l’inizio della stagione 2025, ma non è riuscito a rimanere al passo con il suo compagno di squadra Pierre Gasly. In questa stagione, Gasly ha collezionato punti in tutte le gare, mentre Colapinto ha ottenuto il suo primo piazzamento a punti solo a Shanghai.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Franco Colapinto e l’incertezza sul suo futuro in F1 dopo il nuovo problema con Alpine.

Con questo Streamliner Alpine Drivers Edition Franco Colapinto è destinato a lasciare il segno in Formula 1 quest'annoFranco Colapinto è il nome che più di tutti sta accendendo l’immaginazione degli appassionati di Formula 1.

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