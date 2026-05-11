Alonso riceve una Pagani da 11 milioni | c’è il seggiolino per il figlio

Un pilota ha ricevuto in regalo una supercar del valore di 11 milioni di euro, dotata di un seggiolino per il figlio. La vettura è una Pagani Zonda Diamante Verde, caratterizzata da dettagli tecnici distintivi e un design esclusivo. Il seggiolino, realizzato dall’azienda Recaro, è stato progettato appositamente per questa auto, garantendo sicurezza e compatibilità con il veicolo. La vettura presenta caratteristiche uniche, come elementi tecnici specifici e un’estetica raffinata.

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? Punti chiave Come è stato progettato il seggiolino Recaro per il figlio di Alonso?. Quali dettagli tecnici distinguono questa Pagani Zonda Diamante Verde?. Quanto vale la collezione di hypercar che il pilota spagnolo possiede?. Come cambieranno le scelte di collezionismo di Alonso dopo la nascita?.? In Breve Modello unico con motore Mercedes-AMG V12 da 7,3 litri e 760 cavalli.. Seggiolino Recaro personalizzato ispirato al design del casco da corsa del pilota.. Collezione include Mercedes-Benz CLK GTR da 10 milioni e Aston Martin Valkyrie.. Acquisizione avvenuta a Monaco dopo il parto del figlio in Giappone.. A Monaco, il pilota Fernando Alonso ha ricevuto le chiavi di una Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde da oltre 11,7 milioni di dollari, un pezzo unico che include un seggiolino per neonati personalizzato Recaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alonso riceve una Pagani da 11 milioni: c’è il seggiolino per il figlio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fernando Alonso compra una supercar da 10 milioni: in omaggio riceve il seggiolino per il figlioFernando Alonso ha una collezione d'auto da corsa e si è voluto regalare una Pagani Zonda, che gli è costata 10 milioni di euro. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 maggio 2026: Marcello riceve una chiamata a sorpresa da RosaIl mistero di Cesare si infittisce e una scoperta nei Navigli fa tremare Milano, mentre Rosa chiama dal Vietnam Marcello.