Almanacco del 11 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’11 maggio è una data ricca di eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. In questa giornata si ricordano invenzioni che hanno cambiato il mondo, oltre a fatti straordinari e curiosità che si sono verificati nel passato. L’almanacco del giorno offre uno spaccato di ciò che è accaduto nel corso degli anni, senza interpretazioni o analisi, limitandosi a riportare fatti e dettagli concreti.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 11 maggio, 131° giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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