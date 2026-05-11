Almanacco del 11 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’11 maggio è una data ricca di eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. In questa giornata si ricordano invenzioni che hanno cambiato il mondo, oltre a fatti straordinari e curiosità che si sono verificati nel passato. L’almanacco del giorno offre uno spaccato di ciò che è accaduto nel corso degli anni, senza interpretazioni o analisi, limitandosi a riportare fatti e dettagli concreti.

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