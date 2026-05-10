Almanacco | Lunedì 11 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 11 maggio segna il 132° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 234 giorni da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data si celebra il santo Ignazio da Laconi, mentre il proverbio del giorno parla di un maggio asciutto e soleggiato che favorisce il grano a buon mercato. Tra gli eventi storici accaduti in questa giornata, nel 1912 si registra la pubblicazione di un importante documento.

Lunedì 11 Maggio è il 132° giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Ignazio da LaconiProverbio di MaggioMaggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon mercatoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1912 – Viene pubblicato il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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